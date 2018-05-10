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Yengeye tecavüz iddiasına 34 yıl hapis cezası istemi

Adana'da cezaevinde olan abisinin eşi, 4 çocuk annesi 27 yaşındaki D.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Sezer B. hakkında 34 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

DHA | 10.05.2018 - 15:33..
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Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte 3 Nisan'da Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi Sezer B.'den şikayetçi oldu.

YENGESİ TECAVÜZ ETTİ İDDİASINDA BULUNDU

D.B., çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi Sezer B.'nin saçından sürükleyerek kendisini yatak odasına götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Sezer B., suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yengeye tecavüz iddiasına 34 yıl hapis cezası istemi

34 HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Sezer B. hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme'  suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Yengeye tecavüz iddiasına 34 yıl hapis cezası istemi



Yengeye tecavüz iddiasına 34 yıl hapis cezası istemi

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