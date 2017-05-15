Yeni ABD güzelinden sağlık hizmeti yorumu

Las Vegas'ta dün gece düzenlenen ABD Güzeli 2017 yarışmasının finalinde birinci, Kolombiya asıllı nükleer fizikçi Kara McCullough oldu.

25 yaşındaki güzelin sağlık hizmetinin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu söylemesi, sosyal medyada tartışma yarattı.

Birinciliğin ardından ülkesini Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hak kazanan McCullough, alevlendirdiği bir tartışmayla da dikkatleri üzerine topladı.

"KESİNLİKLE AYRICALIK"

'Sağlık hizmeti bir hak mı, yoksa ayrıcalık mı?' sorusunu yanıtlayan McCullough, "Kesinlikle ayrıcalık. Amerikalılar başkalarının sağlık hizmeti için para ödememeli. Bir devlet çalışanı olarak bana bu hizmet sağlandı. Bir insanın sağlık hizmetine sahip olması için bir mesleği olmalı. Bu nedenle bu durumun geliştirilmesine gayret etmemiz gerekiyor, böylece dünya genelindeki tüm ABD'liler için sağlık hizmeti ve iş imkanı sağlanabilir" cevabını verdi.

​Ülkenin yeni güzeli, bu sözleriyle, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Obamacare' olarak bilinen sağlık programını iptal etmek için çalışma başlatması üzerine başlayan tartışmayı yeniden alevlendirdi.

ABD GÜZELİNE TEPKİLER

​Kat isimli kullanıcı "ABD Güzeli bu cevapla beni kaybetti. Düşük maliyetli sağlık hizmeti ayrıcalık mı? Hoşçakal" ifadelerini kullandı.

Charlsley de "Benim favorimdi, ancak bu cevaptan sonra değil. Herkesin sağlık hizmeti almaya hakkı vardır" mesajını paylaştı.

​Kullanıcılardan bazıları da McCullough'a destek çıktı. Jackie Cunningham, "Beyler rahatlayın… McCullough'un cevabı sizi çıldırttı mı? Söylediği yalnızca sağlık hizmeti için para ödemeniz gerektiği, bedava olmadığı" ifadelerini kullandı.