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Yeni akıma ayak uyduran adama araba çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde 'In My Feelings' akımını gerçekleştirmek isteyen Jaylen Norwood'a araba çarptı. Genç ABD'li olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 10:52..
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'In My Feelings' akımı dünyanın her yerinde yeni bir akım ve birçok kişi bu akıma uyuyor. Kimisi duran aracından, kimisi de hafif de olsa giden aracından inerek dans ediyor.

Yeni akıma ayak uyduran adama araba çarptı

HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI

Kişiler bazen bu akımı başarıyla gerçekleştirse de bazen başarısız olabiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz gün Florida'da meydana geldi.

Yeni akıma ayak uyduran adama araba çarptı İZLE

Florida'da yaşayan Jaylen Norwood, bu akımı gerçekleştirmek için aracından indi, ancak dansını yaptığı sırada araç hızla gelerek kendisine çarptı.

Yeni akıma ayak uyduran adama araba çarptı

"TAKLA ATACAKTIM ATAMADIM"

Olayı küçük sıyrıklarla atlatan Norwood, "Arabanın üzerime gelmesi bile aslında planlıydı. Ben aracın üstünden takla atacaktım, ama araba hızlı gelince takla atamadım ve bana çarptı." diye konuştu.

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