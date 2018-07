'In My Feelings' akımı dünyanın her yerinde yeni bir akım ve birçok kişi bu akıma uyuyor. Kimisi duran aracından, kimisi de hafif de olsa giden aracından inerek dans ediyor.

HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI

Kişiler bazen bu akımı başarıyla gerçekleştirse de bazen başarısız olabiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz gün Florida'da meydana geldi.

Yeni akıma ayak uyduran adama araba çarptı İZLE



Florida'da yaşayan Jaylen Norwood, bu akımı gerçekleştirmek için aracından indi, ancak dansını yaptığı sırada araç hızla gelerek kendisine çarptı.

"TAKLA ATACAKTIM ATAMADIM"

Olayı küçük sıyrıklarla atlatan Norwood, "Arabanın üzerime gelmesi bile aslında planlıydı. Ben aracın üstünden takla atacaktım, ama araba hızlı gelince takla atamadım ve bana çarptı." diye konuştu.