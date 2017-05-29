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Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü

Yeni Akit Yayın Yönetmeni Kadir Demirel damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

29.05.2017 - 21:53
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Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü

Olay, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evinde gerçekleşti.

DAMADIYLA KIZININ KAVGASINA ARABULUCU OLMAYA GİTMİŞTİ

Kızı ve damadı arasında kavga çıkınca, Kadir Demirel olayı yatıştırmak için evlerine gitmişti. Ancak tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damadı tarafından bıçaklandı.

EŞİNİ DE BIÇAKLAYIP KAÇTI

Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti.

Politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

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