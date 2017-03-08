Yeni Alman Cumhurbaşkanı'nın ilginç resepsiyon daveti

Almanya'nın 12'inci Cumhurbaşkanı seçilen Frank Walter Steinmeier göreve gelir gelmez bir davet düzenlemeye hazırlanıyor.

"KISA ELBİSE GİYİNİN"

Resepsiyona davet edilen kişilere yollanan kartlarda not olarak belirtilen bir nokta vardı. Notta; Koyu renkli takım elbise ve kısa elbise giyilmesi gerektiği belirtildi.

ALMAN KADIN VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'nin delegelerinden Nadine Schöne, davet kartını kendi Twitter sayfasından paylaştı. Fotoğrafın altına ise; "Bir elbise ne kadar kısa olabilir veya olmalı?" şeklinde bir yazı yazarak tepkisini ortaya koydu.

ALMANYA'DA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

Bu not akıllarda başka soruları da beraberinde getiriyor. kısa elbise zorunluğu olması ve başka seçeneğin sunulmaması cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını ortaya koyuyor.