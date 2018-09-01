Yeni askerlik sistemi: Bedel ve 2 ay askerlik

Üzerinde çalışmaların devam ettiği yeni askerlik sisteminin bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir sistemi alternatifli olarak getireceği belirtiliyor.

2 AYLIK ASKERLİK

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un AK Parti kulislerinden aktardığına göre, süre olarak öne çıkan düşünce 2 ay. Belirli bir para yatırılarak 2 ay askerlik yapılması ve böylece sürekli yaşanan bedelli tartışmalarından bitirilmesi hedefleniyor.

"İSTENEN SİSTEM KULLANILSIN" FİKRİ

Ayrıca uzun ve kısa olan eski sistemin de kalması ve isteyenin istediği sisteme göre askerliğini yapması da düşünülüyor.

Önümüzdeki günlerde hem süre hem de ücret çalışması alternatifli olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak ve son karar verilecek.