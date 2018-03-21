Yeni Audi R8 ufukta göründü

Audi'nin üst segment araçlarından R8, yeni versiyonuyla asfalta inmeye hazırlanıyor. Markanın elit temsilcisi olan bu spor model, güncellemelerle birlikte artık çok daha güçlü olacak.

ÇİFT TURBOLU MOTORLA GELİYOR

Yeni Audi R8, son yıllarda 5,2 litrelik V10 motorla kullanıcılara sunuluyordu. Audi bu durumu değiştirmek istemişe benziyor ki, V6 ve çift turbolu bir motorla yeni R8'i tanıtacak. 2,9 litre hacme sahip bu güçlü motor, 500 beygir gücüne sahip olacak. Audi, bu performanslı motora Panamera'da yer veriyor.

TASARIMDA MUHAFAZAKAR KALDI

Audi mühendisleri, yeni R8'in tasarımında ilk bakışta göze çarpan çok fazla bir değişiklik eklemedi. Küçük dokunuşlarla aracın dış tasarımına makyaj uygulayan Audi ekibi, yeni kaplama malzemeleri ile aracı bir önceki versiyonuna göre 48 kilogram kadar hafifletmeyi başarmış. Bu da hissedilir bir performans farkı anlamına geliyor.

TANITIM MART SONUNDA OLABİLİR

Testleri tamamlanmak üzere olan yeni R8 için lansman tarihi henüz açıklanmadı. Ancak giderek güçlenen dedikodular, Audi R8'in mart ayı sonunda New York Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağı yönünde.

Bir önceki versiyonu Türkiye'de 2 milyon 466 bin 804 liradan alıcı bulan R8'in yeni versiyonunun 3,5 milyon lirayı aşacağı tahmin ediliyor.