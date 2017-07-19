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Yeni Bakan Sarıeroğlu Twitter hesabını kapattı

Kabineye yeni giren isimlerden olan Jülide Sarıeroğlu, eski tweetleri paylaşılınca hesabını kapattı.

19.07.2017 - 15:47
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Yeni Bakan Sarıeroğlu Twitter hesabını kapattı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından açıkladığı kabinede AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer aldı.

ESKİ TWEETLERİ PAYLAŞIMA SOKULDU

Yeni kabinede yer alan Bakan Sarıeroğlu'nun eski tweetleri de sosyal medyadan dolaşıma sokuldu.

Paylaşılan tweetlerde Jülide Sarıeroğlu'nun Fetullah Gülen'den alıntı yaptığı ve AK Parti'yi eleştiren haberleri paylaştığı dikkat çekti.

Yeni Bakan Sarıeroğlu Twitter hesabını kapattı

Yeni Bakan Sarıeroğlu Twitter hesabını kapattı

Yeni Bakan Sarıeroğlu Twitter hesabını kapattı

Yeni Bakan Sarıeroğlu Twitter hesabını kapattı

TWITTER HESABINI KAPATTI

Sendikacı bir geçmişe sahip olan Sarıeroğlu, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından ise Twitter hesabını kapattı.

Yeni Bakan Sarıeroğlu Twitter hesabını kapattı

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