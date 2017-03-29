Yeni banliyö hattı 2018'in sonunda açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haydarpaşa'nın kesintisiz ulaşımı için tarih verdi. İnşaatı hızlanan Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hattının 2018'in sonunda açılacağını belirtti.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Bakan Arslan, "Ankara'dan yüksek hızlı tren Pendik'e kadar gidiyor, Pendik'ten sonra otobüslerle taşınıyor. Haydarpaşa'ya kadar gidemiyor. Marmaray var ama Marmaray devamında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar insanlar gidemiyor. İki kesinti var. Biz Marmaray projesine entegre olacak her iki yakadaki banliyö sistemlerini önce metro standartlarına getiriyoruz. İnşaat sürecinde ne yazıkli ihalelerden kaynaklı bir gecikme oldu ama her iki yakadaki banliyö hatlarında da şu an çok yoğun bir çalışma var. İşler oldukça hızlandı." diye konuştu.

2018 YILI SONUNDA AÇILACAK

2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı'yı metro standartına çevireceklerini açıklayan Arslan "Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek. 64 km'lik bir güzergahtır Marmaray'ı da katarsahnız yaklaşık 75 km'lik bir güzergahtır. Bu İstanbullular açısından önemli."

AVRUPA İLE ENTEGRE OLACAK

Arslan ayrıca, "Avrupa'ya giden hızlı tren inşaatını da bu sene başlatıyoruz. Yaklaşık 4 sene sürer. Avrupa'daki sistemle entegre olacak" dedi.