Yeni başlayanlar için Arda Turan - Berkay kavgası

Emirgan’daki bir mekanda yaşanan Arda Turan-Berkay kavgası, Türkiye’nin magazin gündemine bomba gibi oturdu. Berkay’ın burnunun kırılmasıyla hastanede sonuçlanan olay, göründüğünden de bir hayli karışık...

ESKİ SEVGİLİNİN MEKANI...

* Olay Emirgan’da, ünlü isimlerin uğrak noktası olan Gizli Kalsın isimli mekanda meydana geldi. Mekanın sahibi ise Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın eski sevgilisi olan Umut Evirgen.

* Arda Turan, aralarında ünlü futbolcu Burak Yılmaz’ın da olduğu bir arkadaş grubuyla mekanda eğleniyor.

* Şarkıcı Berkay da eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte mekanda.

"EVLİ OLMASAM SENİ KAÇIRMAZDIM"

* Arda Turan, Özlem Ada Şahin’in yanına gidip kulağına eğilerek “Evli olmasam seni kaçırmazdım” cümlesini söylüyor. Bunun üzerine Turan’a tepki gösteren Şahin’in tepkisini ise o sırada mekanda bulunan Berkay görüyor.

* Masasına dönmüş olan Turan’ın yanına giden Berkay, futbolcuya “Seninle biraz konuşalım” dedikten sonra ikili mekandan dışarı çıkıyor.

* Sokakta ikili arasında bir arbede yaşanıyor ve Arda Turan, Berkay'a kafa atarak şarkıcının burnunu kırıyor. Berkay, aldığı darbenin ardından hastaneye götürülüyor.

ARDA'NIN "BERKAY VE EŞİYLE HELALLEŞTİM" İDDİASI

* Arda Turan, olayı 2. Sayfa programına şu ifadelerle anlatıyor: “Berkay, mekanda arkadaşlarımla otururken yanıma geldi ve ‘Kaptan seninle yarın konuşabilir miyiz?’ dedi. Ben şakalaşıyor sandım tamam dedim ancak sonrasında ensemden tuttu ve o an çok sinirlendim kafayı koydum… O ana kadar yaşananlardan haberim yok. Olayları Aslıhan’dan öğrendim onu da Berkay’ın eşi aramış. Olanları duyunca hemen hastaneye koştum, yanımda da silah vardı. Bu olaylara sen inanıyorsan kafama sık dedim sonrasında Berkay ve eşiyle orada helalleştik ancak sonrasında bu tarz paylaşımlarda bulundular.”





ARDA SİLAHINI ATEŞLEDİ Mİ

* Ancak henüz basınla paylaşılmayan kamera kayıtlarında durum, söylenene göre başka. Arda Turan, Ulus'taki hastaneye gidiyor. Kavga olayı olduğu için Arda Turan'ı, Berkay’ın yanına almak istemiyorlar. Görüntülere göre Arda'nın elindeki silah ateş alıyor.

* Silah’ın ruhsatlı olup olmadığı bilinmiyor. Kurşun tavana isabet ediyor ve bazı cisimler yere düşüyor.

* Mermi çekirdeğinin polisler tarafından emniyette inceleme altına alındığı belirtiliyor. Hastanede ateş ettiği için Arda Turan ile ilgili adli bir işlem yapılacak.

*İddiaların doğru olması halinde ünlü futbolcu cezaevine girebilir.

ASLIHAN DOĞAN İDDİALARI REDDEDİYOR

* Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan, bu iddiaları reddediyor. Aslıhan Doğan, olay sonrasında Özlem Ada Şahin’in kendisini aradığını, ancak kendisinin Şahin’i dinlemeyi reddeddiğini ve bu olayın Özlem Ada Şahin’in yeni çıkacak kitabının reklamı için yaptığını söylüyor.