Yeni bina yönetmeliği taslağı açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği Taslağı kurumların görüşüne açıldı. Düzenlemeyle binalara “gürültü kirliliğine” karşı yeni önlemler getiriliyor.

RUHSAT VE İZİN YOK

Buna göre binalardaki tesisat, duvar, döşeme, pencere gibi alanlardaki tüm malzemelerde “ses yalıtım” özelliğinin dikkate alınması gerekecek. Yeni düzenlemelerle, binalarda ses yalıtımının sağlanabilmesi için artık bölgesel gürültü haritaları ve binanın bulunduğu çevre de dikkate alınacak, kullanılacak malzemeler mekanın fonksiyonuna uygun seçilecek.

Bu açıdan tasarım firmalarını, malzeme üreticilerini ve müteahhitleri yakından ilgilendirecek yönetmelikle, binalar yeterli gürültü koruması sağlayabilecek şekilde inşa edilecek. Yönetmelikte yer alacak standartlar, yeni yapılacak binaların tamamında zorunlu olacak. Mevcut yapılarda ise bu standartlar isteğe bağlı uygulanabilecek.

AKUSTİK UZMAN DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Binalarda yapım aşamasında veya sonrasında gerekli durumlarda ölçümlere dayalı akustik test ve raporları bina akustiği uzmanı hazırlayacak. Binalara isteğe bağlı olarak akustik performans belgesi düzenlenecek.

Bu binalarda uluslararası ölçüm standartları uygulanarak akustik testler yapılacak. Akustik performans belgesi tüm bina için bina akustiği uzmanı tarafından düzenlenecek.