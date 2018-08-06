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Yeni bir gök cismi: Serseri

Arizona Üniversitesi'nden Melodie Kao liderliğindeki bilim adamları yaptığı keşifte yeni bir gök cismi keşfetti.

AA | 06.08.2018 - 02:33..
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DQW

"Serseri" olarak nitelendirilen gök cisminin, uzayda bir yıldızdan bağımsız dolaştığı belirtildi. Keşif, Arizona Üniversitesi'nden Melodie Kao liderliğindeki bilim adamları tarafından, Ulusal Bilim Vakfı Karl G. Jansky Radyo Astronomi Gözlemevi vasıtasıyla yapıldı.

JÜPİTER'DEN 200 KAT DAHA GÜÇLÜ MANYETİK ALANA SAHİP

Gök bilimciler, SIMP J01365663+0933473 olarak adlandırılan gök cisminin, Jüpiter'inkinden 200 kat daha güçlü manyetik alana ve gezegen kütlesine sahip olduğunu açıkladı.

BAĞIMSIZ DOLAŞIYOR

"Serseri" olarak nitelendirilen gök cisminin, uzayda bir yıldızdan bağımsız dolaştığı belirtildi.

Kao, keşfedilen gök cismine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kahverengi cüce (sönmüş yıldız) ile gezegen arasındaki sınırda bulunan bu gök cismi, hem yıldız hem de gezegenlerde manyetik süreçleri anlamamıza yardım etme potansiyeline sahip." ifadesini kullandı.

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