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Yeni BM Genel Sekreteri Guterres göreve başladı

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan koltuğu devralan Antonio Guterres, yeni makamında mesaiye başladı.

DHA | 04.01.2017 - 08:46
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New York'taki BM Genel Merkezi'ne ilk kez gelen Guterres karşılamaların adından BM çalışanlarına yönelik kısa bir konuşma yaptı

BM BÜROKRATİK ENGELLERDEN KURTULMALI

Küresel sorunların yalnızca küresel çözümlerle ele alınarak aşılabileceğini vurgulayan Guterres, BM'nin bu çok taraflı yaklaşımın temel taşı olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Eski Portekiz Başbakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlerinde de bulunan Guterres, BM'nin 'deli gömleği' olarak nitelendirdiği bürokrasiden kurtulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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