Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı açıklamanın ardından yeni kabineyi açıkladı.

KABİNEDE 2. KADIN BAKAN

Başbakan, yaptığı açıklamda AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğunu açıkladı.

Eroğlu böylece Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabinedeki 2. kadın bakan olarak yer aldı.

JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979'da Adana'da doğdu. Baba adı Şadi, anne adı Kadriye'dir.

Çalışma Ekonomisti, Sendikacı; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde lisansüstü eğitimini sürdürmektedir.

AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK Üyeliği, İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çankaya Belediyesi AK PARTİ Belediye Meclis Üyeliği, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmaktadır.

Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı VİDEO