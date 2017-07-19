taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.853
USD
3,5266
EURO
4,0668
ALTIN
140,61
PETR
49,0900

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu oldu.

19.07.2017 - 14:33
  1. Haberler
  2. Gündem
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı açıklamanın ardından yeni kabineyi açıkladı.

KABİNEDE 2. KADIN BAKAN

Başbakan, yaptığı açıklamda AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğunu açıkladı.

Eroğlu böylece Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabinedeki 2. kadın bakan olarak yer aldı.

JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979'da Adana'da doğdu. Baba adı Şadi, anne adı Kadriye'dir.

Çalışma Ekonomisti, Sendikacı; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde lisansüstü eğitimini sürdürmektedir.

AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK Üyeliği, İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çankaya Belediyesi AK PARTİ Belediye Meclis Üyeliği, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmaktadır.

Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı VİDEO

İlginizi Çekebilir
Veysel Eroğlu göreve devam ediyor
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede Veysel Eroğlu yerini korudu.
Kabineye 5 yeni isim girdi
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede 6 ismin görevi değişirken 5 yeni isim kabineye girdi.
Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı oldu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Yeni kabinede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

121
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı

350
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

144
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

64
FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

161
Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

109
Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek

Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM