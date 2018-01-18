İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen İstanbul’un simge yapılarından olan tarihi Yeni Camii’de devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Tarihinin en büyük restorasyonu yapılan camide çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı.

CAMİ İBADETE AÇIK

1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Camii’de kalem işçiliğinden, minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. 2015 Mart ayında başlanan restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde devam eden cami, ibadete açık bulunuyor.

CAMİNİN ÖZGÜN HALİ KORUNUYOR

Yapılan restorasyon çalışmasında caminin özgün halinin korunmasına büyük önem verilirken, her yapılan işlem uzman bir ekip tarafından değerlendiriliyor.

Yeni Camii restorasyonunun yüzde 50’si tamamlandı VİDEO

Devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, işleyiş hakkında bilgi aldı.

“YENİ CAMİİ’DE RESTORASYON ÇALIŞMALARI YÜZDE 50 TAMAMLANDI”

Yeni Camii’de çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığını ifade eden Sarı, ”İstanbul’da bizim bölge müdürlüğümüze bağlı Tekirdağ’ı da sayarsak yaklaşık 55-60 civarında şantiyemiz var. Bunlardan bir tanesi de Eminönü Yeni Camii, bu cami çok önemli. Bir defa İstanbul’a siluet veren camilerden bir tanesidir. İstanbul’a gelen herkesin buraya uğramak istediği, kuşlara yem atmak istediği bir yer. Hayatında, hatıralarında önemli yer alan bir camimiz. Bu cami denize çok yakın bir yerde olduğu için nemden, egzoz gazlarından dış etkenlere daha çok maruz kaldı. Dolayısıyla dış yüzeylerde kirlenmeler vardı. Bu geçmiş zamanın vermiş olduğu hasarları gidermek adına projelendirdikten sonra 2016 yılının Mart ayı gibi restorasyon çalışmalarına başlandı. O günden bu güne yaklaşık yüzde 50 fiziki manada tamamlandı” dedi.