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Yeni çipli kimlik kartı için geceden kuyruk oluştu

Yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvuruların başlamasıyla nüfus müdürlükleri önünde yoğunluk yaşandı.

08.02.2017 - 14:04
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2 Ocak’tan itibaren yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvurular başlamıştı. Başvuruların başlamasıyla çipli kimlik kartlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yeni kimlik kartlarını almak için gece saatlerinden itibaren vatandaşların nüfus müdürlükleri önünde sıraya girdiği görüldü. Başvuru için sıraya giren vatandaşlar çipli kimlik kartı uygulamasından memnun olduklarını ifade etti.

"ERKEN GELDİM, 39 NUMARAYI ALDIM"

Gece saat 04.00’de Bahçelievler Nüfus Müdürlüğüne gelerek sıraya giren Mehmet Arat, "Erken geldim. 39 numarayı aldım. 80 kişinin sıra aldığını gördüm. Çocuklar sınava girecek. O yüzden onlara erkenden çıkartmamız gerekti. Burada olanlar bir çoğu da öğrenciler için bekliyor. Yeni uygulamadan da memnun olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Yeni çipli kimlik kartı için geceden kuyruk oluştu

"SINAVA GİRİŞ İÇİN ZORUNLU DEDİLER, GELDİK"

Üniversite sınavı için çipli kimlik kartının zorunlu olduğunu ifade eden Fatih Aslan, "Sınava giriş için çipli kimlik kartının zorunlu olduğunu söylediler. Bizde erken saatte gelerek sıraya girdik. Yeni kimlik kartı için başvurumuzu yapacağız" şeklinde konuştu.Yeni çipli kimlik kartı için geceden kuyruk oluştu

Yeni çipli kimlik kartı için geceden kuyruk oluştu

Yeni çipli kimlik kartı için geceden kuyruk oluştu

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