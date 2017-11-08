Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edil

"Hindustan Times" sitesinin haberine göre, Yeni Delhi yönetimi, Twitter'dan Eyalet Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia'nın mesajını paylaştı.

Başkent ve çevrisinde havanın giderek kötüleştiğini belirten Sisodia, tüm okulların pazar gününe kadar tatil edildiğini açıkladı.

SİSİN NEDEN OLDUĞU KAZALARDA 14 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan sis ve hava kirliliği çok sayıda kazaya da yol açtı.

Başkentin güneyindeki bir otoyolda sis nedeniyle meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Puncap eyaletinin Bathinda kentinde, sabah erken saatlerde otobüs otomobile çarptı. Bir kamyonun, kazanın ardından otobüsten inenlere çarpması sonucu 9 kişi öldü. Ferozepur bölgesinde de yoğun sis nedeniyle bir kamyonun otobüsle çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.