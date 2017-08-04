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Yeni doğan bebeğe morfin veren hemşire

Verona’da yeni doğan bir bebeğe sağlıklı olmasına karşın morfin veren hemşire gözaltına alındı.

04.08.2017 - 12:24
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bebek

İtalya’nın Verona kentindeki yetkililer, yeni doğan bir bebeğe hiçbir tıbbi gerekçe olmaksızın ve reçetesiz şekilde morfin veren bir hemşirenin gözaltına alındığını duyurdu.

BEBEĞİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN VERMİŞ

“Gözaltına alındığında hiçbir tepki vermedi. Çok soğukkanlıydı” diyen yetkililer, hemşirenin kendisini savunurken, amacının ‘bebeği sakinleştirmek’ olduğunu söylediği aktardı.

Bu arada bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve ertesi gün taburcu edilmesinin planlandığını belirten yetkililer, bebeğin Verona’daki bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı ve morfinin buradaki tetkikler sırasında bulunduğunu belirtti.

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