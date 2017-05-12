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Yeni doğan bebeği poşetle sokağa bıraktılar

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, sokakta poşet içine koyulmuş yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

12.05.2017 - 01:07
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Yeni doğan bebeği poşetle sokağa bıraktılar

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 237 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta işyeri bulunan Emrah Topmedir, poşet içinden bebek sesi duydu.

Poşeti kontrol eden Topmedir, bebeği fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kuvöze koyulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

Yeni doğan bebeği poşetle sokağa bıraktılar

Yeni doğan bebeği poşetle sokağa bıraktılar

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