Yeni doğan bebeklerine 'Evet' ismini verdiler

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi İncehıdır köyü Geçitli mezrasında ikamet eden Çelik ailesi, bebeklerine ‘Evet’ ismini bırakırken, eşiyle birlikte karar verdiklerini belirten Mustafa Çelik, şunları söyledi:

"ÇOCUĞUN İSMİNİ EVET KOYDUK, REFERANDUMDA EVET DİYECEĞİZ"

"Bebeğin ismini koyarken 16 Nisan’da yapılacak seçimi düşündük. Nüfus Müdürlüğüne gittik ve çocuğun ismini ‘Evet’ koyduk. Memurlar ilk önce şaşırdılar. Referandumda ‘evet’ oyu vereceğimiz için kızımıza ‘evet’ ismini verdik. Akrabalarımızın tepkisi olumlu yönde oldu. Hepimiz zaten ‘evet’ oyu vereceğiz. İleride çocuğumun bu isimden olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Bu bize güzel bir hatıra olarak kalacak. Herkes hatırlayacak" dedi.

"ERDOĞAN İÇİN BU İSMİ BIRAKTIK. ESKİDEN SU,YOL YOKTU"

Anne Songül Çelik ise ilk fikrin kendisinden çıktığını ifade ederek, “Eşime ‘evet’ ismini verelim dediğimde olumlu karşıladı. Tayyip Erdoğan için bu ismi bıraktık. Eskiden su yoktu, yol yoktu, şimdi evimizde çeşme var. O yüzden ‘evet’ diyoruz” diye konuştu.