taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

Yeni doğan zebra yavrusu parkın neşesi oldu

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra ailesi, geçtiğimiz yaz aylarında dünyaya gelen yavruların ardından bir doğum sevinci daha yaşadı.

İHA | 30.12.2017 - 10:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın 130 türde bin 500’ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peş peşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Ziyaretçilerin ilgi odağı zebra ailesi de, yeni doğumlarla bu gelişime katkı sağlıyor.

Yeni doğan zebra yavrusu parkın neşesi oldu

ZEBRA SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yaz aylarında dünyaya gelen yavruların ardından, zebra ailesi yeni bir üyeye daha kavuştu. Bir anda parkın yeni maskotu haline gelen sevimli yavru, ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

Yeni doğan zebra yavrusu parkın neşesi oldu

Zürafa, deve kuşu ve su aygırları ile birlikte 18 bin metrekarelik Afrika Savanı'nda yaşayan zebra ailesinin 8 ferdi bulunuyor. Savan, Doğal Yaşam Parkı'na gelen çocuk ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yer olarak öne çıkıyor.

Yeni doğan zebra yavrusu parkın neşesi oldu

İlginizi Çekebilir
2017'nin en güvenilir isimleri
Gezici Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, halkın siyasetçiler dışında en çok güvendiği isimler belirlendi.
Hiç gitmediği İstanbul'da dilencilikten 15 kez ceza aldı
Konya'da demir doğrama atölyesi işleten 47 yaşındaki Ali Coşar'a, hayatında hiç gitmediği İstanbul'da 2015-16 yılları arasında 'dilencilik' yaptığı gerekçesiyle 15 kez ceza kesildi.
Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem
Bursa'da yılbaşı nedeniyle Bursa İl jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler artırılırken, araçlar ve tatilciler Takbul adı verilen ve anında sorgulayan özel gözlüklerle inceleniyor.
Yeni yılı kutlamak için tekel bayi soydular
Adana’da yeni yılı kutlamak için tekel bayiden içki ve sigara çalan zanlılar yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

198
İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

179
Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

63
Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

34
İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

66
Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

38
Cenk Tosun'un İngiltere'de kalacağı ev

Cenk Tosun'un İngiltere'de kalacağı ev

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM