Yeni doğan zebra yavrusu parkın neşesi oldu

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın 130 türde bin 500’ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peş peşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Ziyaretçilerin ilgi odağı zebra ailesi de, yeni doğumlarla bu gelişime katkı sağlıyor.

ZEBRA SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yaz aylarında dünyaya gelen yavruların ardından, zebra ailesi yeni bir üyeye daha kavuştu. Bir anda parkın yeni maskotu haline gelen sevimli yavru, ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

Zürafa, deve kuşu ve su aygırları ile birlikte 18 bin metrekarelik Afrika Savanı'nda yaşayan zebra ailesinin 8 ferdi bulunuyor. Savan, Doğal Yaşam Parkı'na gelen çocuk ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yer olarak öne çıkıyor.