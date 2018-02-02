Yeni doğmuş bebeği otomobil üzerine bıraktılar

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, yeni doğmuş bir kız bebeği taşıma çantasıyla arabanın üzerine bırakanlar polis ekipleri tarafından aranıyor.

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Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 22 milyon 218 bin 945'e yükseldi.