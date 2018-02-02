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Yeni doğmuş bebeği otomobil üzerine bıraktılar

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, yeni doğmuş bir kız bebeği taşıma çantasıyla arabanın üzerine bırakanlar, polis ekipleri tarafından aranıyor.

İHA | 02.02.2018 - 13:19..
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine bırakılan bebek taşıma çantasından gelen ağlama sesini vatandaşlar fark etti.

Çantaya bakan vatandaşlar yeni doğmuş bebeği görür görmez polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yeni doğmuş bebeği otomobil üzerine bıraktılar

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler terk edilen bebeği devlet hastanesine götürdü. Kız olduğu öğrenilen bebek, daha sonra koruma altına alındı.

Sağlık durumu iyi olan bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı

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