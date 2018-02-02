Yeni doğmuş bebeği otomobil üzerine bıraktılar

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine bırakılan bebek taşıma çantasından gelen ağlama sesini vatandaşlar fark etti.
Çantaya bakan vatandaşlar yeni doğmuş bebeği görür görmez polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen ekipler terk edilen bebeği devlet hastanesine götürdü. Kız olduğu öğrenilen bebek, daha sonra koruma altına alındı.
Sağlık durumu iyi olan bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı