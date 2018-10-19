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Yeni eğitim vizyonunun detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı yeni eğitim vizyonuna göre, yeni dönemde öğrenciler, sınav eksenli modelden çıkarılarak keşfetme dönemine geçecek.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 09:38..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı eğitimin geleceğine dair hedef ve yaklaşımlarını içeren “2023 Eğitim Vizyonu'nun detayları belli olmaya başladı.

23 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve gelmesiyle birlikte hazırlıklarına başladığı 2019-2023 Strateji Eğitim Planı tamamlandı. Plan, 23 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak.

Yeni eğitim vizyonunun detayları belli oldu

YETENEK ODAKLI PROGRAM

Yeni vizyon planında öncelik olarak öğrenciler sınav merkezli ezber eğitiminden uzaklaştırılarak kavrama ve keşfetme modeline geçecek.

Buna göre yeni dönemde müfredat, öğrenciye sadece bilgi yüklemekten ziyade, yeteneklerini ortaya çıkaran, temel beceriler ile özgüven kazandıran ve evrensel değerleri aktaran bir içeriğe sahip olacak.

SANAT AĞIRLIKLI ATÖLYELER GELİYOR

Öğrencilerin yeteneklerine göre keşfedilebilmesi için her okulda tasarım ve yetenek atölyeleri kurulacak. Bu atölyelerde öğrencilerin resimden spora, müzikten edebiyata, matematikten tiyatroya kadar birçok alanda yeteneklerine bakılacak.

Buna bağlı olarak da okullar tarafından her yıl öğrencileri izleme ve araştırma raporu hazırlanacak ve bu rapor doğrultusunda öğrencilerin yeteneği olduğu alanlarda gelişiminin sağlanması için teşvik mekanizması kurulacak.

Yeni eğitim vizyonunun detayları belli oldu

DERS SAATLERİ AZALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı diğer bir önemli değişikliği de eğitim öğretim süresinde yapacak. Yeni dönemde haftalık ders saatlerini azaltacak olan Bakanlık teneffüs saatleri ve aktivite saatlerini artıracak.

Yapılacak bu değişiklikle okulların giriş çıkış saatleri değişirken bu sayede öğrenciler daha çok yeteneklerini geliştirebilecekleri zamanı bulabilecekler.

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