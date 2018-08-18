Yeni eğitim yılı norm kadro güncelleme takvimi belli oldu

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1 Yüksekova'da 2 terörist öldürüldü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 2 terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

2 Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yardım kararı Suudi Arabistan hükümeti, DEAŞ terör örgütünden ele geçirilen bölgelerin imarı için 100 milyon dolarlık yardım yapacak.

3 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak.

4 Türkiye'nin Oscar aday adayı Ahlat Ağacı oldu Bu sene Türkiye'nin Oscar Ödülleri'nde temsil edecek film: Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı.

5 Pelin Batu'nun doğayla tanışması Oyuncu, yazar, televizyon programcısı ve tarihçi Pelin Batu, siyasetten istediğini bulamayınca kendisini doğaya verdi.

6 Kuşadası 5. Kitap ve Edebiyat Günleri başlıyor Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri 26 Ağustos’ta başlıyor.