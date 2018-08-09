1 Yeni ekonomi modeli yarın açıklanacak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, yarın yeni ekonomi modelini açıklayacağı duyuruldu.

2 Türkiye'de illere göre karpuz üretimi Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ekilen 904 bin 884 dekar alanda 4 milyon 11 bin 313 ton karpuz üretildi.

3 Oscar'a yeni kategori geliyor Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden olan ve Oscar olarak bilinen ABD'deki Akademi Ödüllerine, popüler film kategorisi eklenecek.

4 Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an Yüksekova'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist saklandığı delikte öldürüldü.

5 Mustafa Sandal Emina'dan boşanınca kas yaptı Mustafa Sandal, düzenli sporun karşılığını aldı.

6 Kocaeli'nin AB'ye ihracatında yüzde 26 artış yaşandı Kocaeli'de ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen 8 milyar 207 milyon 583 bin dolarlık ihracatın yüzde 68'i AB'ye gerçekleştirildi.