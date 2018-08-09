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Yeni ekonomi modeli yarın açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, yarın yeni ekonomi modelini açıklayacağı duyuruldu.

AA | 09.08.2018 - 12:47..
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DQ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orta vadeli program (OVP) çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olacağını belirtti.

BANKA VE ŞİRKETLERDE KUR VE LİKİDE RİSKİ YOK

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Ekonomi Model'e ilişkin çerçeve yarın Bakanımız Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda.

Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1,5'ler seviyesinde sınırlandırılacak, Hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına inecek.

2019 BÜYÜMESİ 3-4 ARALIĞINDA BEKLENİYOR

2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor. Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok."

Kamuda tasarruf programının orta vadede devam edeceği kaydedilen açıklamada, cari açığın yüzde 4 civarında dengelenmesinin hedeflendiği bildirildi.

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