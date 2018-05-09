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Yeni ekonomi paketi: Varlık Barışı geliyor

Varlık Barışı'na yönelik düzenlemelerin yapıldığını duyuran Maliye Bakanı Naci Ağbal, yurt dışından varlık getirenlere kolaylık sağlanacağını belirtti.

AA | 09.05.2018 - 10:42..
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuk olduğu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.

"VARLIĞIN YÜZDE 3'Ü ORANINDA VERGİ UYGULANACAK"

Varlık Barışı ile ilgili detayları paylaşan Ağbal, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yurt dışından varlık getirene kolaylık sağlanacak. 11. ayın sonuna kadar yurt dışından getirilen varlığın sadece yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni ekonomi paketi: Varlık Barışı geliyor

Maliye Bakanı Ağbal, "Yoğun talep üzerine Genel Kurul'da bugün verilecek önergeyle 2017'yi de matrah artırımı düzenlemesine dahil etme kararı aldık." dedi.

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