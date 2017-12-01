Yeni evlerine kavuşmayı beklerken kerpiç evleri çöktü

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde iki katlı kerpiç ev çöktü. Göçük altında kalan baba Cemal Coşkun (37) ile çocukları Yusuf (15) ve Ömer Coşkun (4) hayatını kaybetti.

Yaralı olarak göçükten çıkartılan anne Cemile Coşkun (37) ile çocukları Gamze (2), Sinan (9), Zeynel (13) ve Büşra (11), Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BORÇ BULUP YENİ EV YAPMAYA BAŞLAMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, baba Cemal Coşkun'un 1100 lira maaşla ev yapacak gücü yoktu. Uzun uğraşlar sonucunda kerpiç evden kurtulmak için 30 bin lira buldu ve hemen yanında inşa edilmeye başlandı. Yeni evlerine taşınamadan yaşadıkları kerpiç ev çöktü.

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ETRAFINI KAZARAK NEFES ALMALARINI SAĞLADILAR

Öte yandan köyde oturan amca Cevdet Coşkun, eski olması ve yağmurun etkisi ile evde çökme meydana geldiğini düşündüklerini belirtti.

Evin bulunduğu alana gittiklerinde yattıkları bölümün çöktüğünü gördüklerini, etraflarını kazarak nefes almalarını sağladıklarını anlatan Coşkun, daha sonra köydekilere durumu haber verdiklerini söyledi.

İlk olarak yaralılara ulaştıklarını, hayatını kaybeden kardeşi ve yeğenlerini ise yaklaşık yarım saat sonra bulduklarını ifade eden Coşkun, "Ulaştığımızda Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardı." dedi.

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AİLEYE DESTEK OLUNACAK

Siirt Valisi Ali Fuat Atik de hastanede yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane yetkililerinden yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi alan Atik, yaptığı açıklamada, olayın gece saat 02.20 sularında meydana geldiğini söyledi.

"Güvenlik korucusu Cemal Coşkun'a ait evde aşırı yağış sebebiyle göçük meydana geldi." diyen Atik, göçük sonrası ilk müdahalenin ailenin yakınları tarafından yapıldığını belirtti. Olayın Şirvan Kaymakamlığı'na bildirilmesi sonucu bölgeye UMKE ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğini ifade eden Atik, yapılan kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından 8 kişinin çıkarıldığını ancak 3 kişinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını aktardı.

Atik, 5 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini dile getirerek, "Valilik olarak afeti yaşayan aileye sosyal, psikolojik ve maddi destek sağlanacak. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini aldık. Yakında taburcu edilebilecek durumdalar. Tabii üzgünüz 3 vefat eden vatandaşımız var. Allah rahmet eylesin." dedi.

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hastanede otopsileri tamamlanan baba Coşkun ile çocukları Yusuf ve Ömer Coşkun'un cenazeleri Siirt Devlet Hastanesi morgundan alınarak köye getirildi.

Baba ve iki çocuğunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köydeki mezarlıkta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da olayda yaralanan anne ve 4 çocuğunu Siirt Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi alan Taşkın, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu, hayatını kaybedenler için aile fertlerine başsağlığı diledi.