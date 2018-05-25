Yeni fakülteler kuruluyor

Bazı üniversitelere bağlı fakülte ile yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi ile ilgili kararlar Resmi Gazete’de yer aldı.

FAKÜLTE KURULAN ÜNİVERSİTELER

Bakanlar Kurulu kararına göre, Atılım Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Göç Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne bağlı Turizm Araştırmaları Enstitüsü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi, Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi, Munzur Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Okan Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Çağ Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Ayrıca, Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakülteleri kurulması kararı alındı. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlı olarak da Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

ADI DEĞİŞTİRİLENLER

Kararla, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Mühendislik Fakültesi’nin adı ise Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

5 YÜKSEKOKUL KAPATILDI

Öte yandan Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Okan Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatıldı.

