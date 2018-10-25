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Yeni gelin Meghan Markle rezil oldu

İngiliz Kraliyeti'nin yeni gelini Meghan Markle, giydiği kıyafet ile alay konusu oldu. Sebebi ise kıyafetin üzerindeki etiketin kesilmemiş olması oldu.

REUTERS | 25.10.2018 - 11:57..
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İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, hem kendisinin hem de asistanlarının dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Kocası Prens Harry ile birlikte çıktığı resmi gezide giydiği kıyafeti ile adeta rezil oldu.

Markle, kıyafetini üzeirndeki etiket çıkartılmadan üzerine giydi ve saatlerce öyle gezdi.

Yeni gelin Meghan Markle rezil oldu

KIYAFET SEÇİMİNE NAZAR DEĞDİ

Giyimi ile eleştirmenlerden olumlu not alan Meghan Markle, Tonga'daki programda kendisi adına şoke edici bir olay yaşadı.

Yeni gelin Meghan Markle rezil oldu

Markle, bu kadar şık giyinmiş olmasına karşılık hem kendisinin hem de ekibindekilerin gözünden kaçan bir detay nedeniyle rezil oldu. Markle'ın giydiği kırmızı elbisenin etiketi üzerindeydi ve kimsenin fark etmemesi de olanaksızdı. Markle giydiği kıyafetten sarkan etiket ile saatlerce dolaştı.

Yeni gelin Meghan Markle rezil oldu

GÖBEĞİ İYİCE ORTAYA ÇIKTI

Meghan Markle'ın hamileliğinin açıklanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Düşes'in göbeği özellikle dikkat çekti. Prens ile Düşes'in katıldığı bir gece organizasyonunda Markle'ın karnının burnuna dayandığı gözlendi.

Yeni gelin Meghan Markle rezil oldu

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