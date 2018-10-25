Yeni gelin Meghan Markle rezil oldu

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, hem kendisinin hem de asistanlarının dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Kocası Prens Harry ile birlikte çıktığı resmi gezide giydiği kıyafeti ile adeta rezil oldu.

Markle, kıyafetini üzeirndeki etiket çıkartılmadan üzerine giydi ve saatlerce öyle gezdi.

KIYAFET SEÇİMİNE NAZAR DEĞDİ

Giyimi ile eleştirmenlerden olumlu not alan Meghan Markle, Tonga'daki programda kendisi adına şoke edici bir olay yaşadı.

Markle, bu kadar şık giyinmiş olmasına karşılık hem kendisinin hem de ekibindekilerin gözünden kaçan bir detay nedeniyle rezil oldu. Markle'ın giydiği kırmızı elbisenin etiketi üzerindeydi ve kimsenin fark etmemesi de olanaksızdı. Markle giydiği kıyafetten sarkan etiket ile saatlerce dolaştı.

GÖBEĞİ İYİCE ORTAYA ÇIKTI

Meghan Markle'ın hamileliğinin açıklanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Düşes'in göbeği özellikle dikkat çekti. Prens ile Düşes'in katıldığı bir gece organizasyonunda Markle'ın karnının burnuna dayandığı gözlendi.