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Yeni Gençlik ve Spor Bakanı'nın ilk açıklaması

Bakan olduğunu Meclis'te öğrenen Bak; "En iyi şekilde çalışacağız" dedi.

19.07.2017 - 14:56
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Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizi bu göreve layık gören Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemize hizmet etmek için elimizden gelen en iyi şekilde çalışacağız." dedi.

"HABERİM YOKTU"

Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu üyelerinin adını açıklamasının ardından, iktidar kulisinde milletvekillerinin ve gazetecilerin tebriklerini kabul etti. Gazetecilerin "Haberiniz var mıydı" sorusu üzerine Bak, "Yok. Genel Kurulda'ydım. Arkadaşlar telefon etti." yanıtını verdi.

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı'nın ilk açıklaması

"SPOR HAYATIMIN BİR PARÇASI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Bak, "Ülkemize hizmet etmek için elimizden gelen en iyi şekilde çalışacağız. Tabii ben spor camiasının içerisinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı, çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev aldım. Spor benim hayatımın bir parçası." diye konuştu.

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı'nın ilk açıklaması

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