Yeni Havalimanı havacılık sektörüne katkı sağlayacak

İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanının Türkiye’nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz. Dünya yolcularının da bilet fiyatlarının ucuzlamasına sebep olacağız." dedi.

HAVALİMANI İNŞAATININ YÜZDE 52,5'İ TAMAMLANDI

Akçayoğlu, Yeni havalimanının son durumuna ilişkin de bilgi verdi. Havalimanı inşaatının yüzde 52,5’inin tamamladığını aktaran Akçayoğlu, "İnşaat işlerinde bazen bütün parametreler sizin elinizde olamayabiliyor, hava şartları çok önemli. Çünkü fiziksel şartlarda, dışarıda iş yapıyorsunuz. Kış mevsimi çok zorlu geçti hatta bugünlerde bile yağmur yağıyor. Bunları daha fazla çalışarak bu kayıpları nasıl gideririz onların hesabını yapıyoruz. Hedefimiz 2018 yılı içerisinde inşallah Türkiye’nin bu en büyük projesinin hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.

Yeni havalimanının faaliyete geçmesinin ardından yaklaşık 75 milyon yolcu beklediklerini aktaran Akçayoğlu, “İlk faaliyette yaklaşık 75 milyon yolcu bekliyoruz. Atatürk Havalimanına gelen yolcu sayısı 63 milyondu. Şu anda trend de biraz dalgalanma olsa da malum sebeplerden dolayı biz bu geri dönüşün hızlı olacağını tahmin ediyoruz. Havacılıkta her zaman kayıp da geri dönüş de çok hızlı oluyor.” şeklinde konuştu.

"HAVACILIK SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLAYACAK"

Yusuf Akçayoğlu, Yeni havalimanının küresel havacılık sektörüne katkısına dikkati çekerek, “İstanbul Yeni Havalimanı Türkiye’nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne de çok büyük bir katkı sağlayacak.” dedi.

Türkiye’nin coğrafi konumunun da havacılıkta Türkiye’yi bir merkez haline getirdiğini belirten Akçayoğlu, “Bu durum diğer ülke hava yollarının daha çok frekans almasını, daha çok slot (iniş-kalkış hakkı) almasını sağlayacak. Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz. Bizim slot sayımızda bir sorun olmayacağı için onların da kapasitelerini artırmada yardımcı olacağız. Dünya yolcularının da bilet fiyatlarının ucuzlamasına sebep olacağız.” dedi.