taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Yeni Havalimanı havacılık sektörüne katkı sağlayacak

Üçüncü Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla birlikte dünya havacılık ve ulaşım sektörü daha da gelişecek.

03.06.2017 - 13:11
  1. Haberler
  2. Projeler

İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanının Türkiye’nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz. Dünya yolcularının da bilet fiyatlarının ucuzlamasına sebep olacağız." dedi.

Yeni Havalimanı havacılık sektörüne katkı sağlayacak

HAVALİMANI İNŞAATININ YÜZDE 52,5'İ TAMAMLANDI

Akçayoğlu, Yeni havalimanının son durumuna ilişkin de bilgi verdi. Havalimanı inşaatının yüzde 52,5’inin tamamladığını aktaran Akçayoğlu, "İnşaat işlerinde bazen bütün parametreler sizin elinizde olamayabiliyor, hava şartları çok önemli. Çünkü fiziksel şartlarda, dışarıda iş yapıyorsunuz. Kış mevsimi çok zorlu geçti hatta bugünlerde bile yağmur yağıyor. Bunları daha fazla çalışarak bu kayıpları nasıl gideririz onların hesabını yapıyoruz. Hedefimiz 2018 yılı içerisinde inşallah Türkiye’nin bu en büyük projesinin hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.

Yeni havalimanının faaliyete geçmesinin ardından yaklaşık 75 milyon yolcu beklediklerini aktaran Akçayoğlu, “İlk faaliyette yaklaşık 75 milyon yolcu bekliyoruz. Atatürk Havalimanına gelen yolcu sayısı 63 milyondu. Şu anda trend de biraz dalgalanma olsa da malum sebeplerden dolayı biz bu geri dönüşün hızlı olacağını tahmin ediyoruz. Havacılıkta her zaman kayıp da geri dönüş de çok hızlı oluyor.” şeklinde konuştu.

Yeni Havalimanı havacılık sektörüne katkı sağlayacak

"HAVACILIK SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLAYACAK"

Yusuf Akçayoğlu, Yeni havalimanının küresel havacılık sektörüne katkısına dikkati çekerek, “İstanbul Yeni Havalimanı Türkiye’nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne de çok büyük bir katkı sağlayacak.” dedi.

Türkiye’nin coğrafi konumunun da havacılıkta Türkiye’yi bir merkez haline getirdiğini belirten Akçayoğlu, “Bu durum diğer ülke hava yollarının daha çok frekans almasını, daha çok slot (iniş-kalkış hakkı) almasını sağlayacak. Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz. Bizim slot sayımızda bir sorun olmayacağı için onların da kapasitelerini artırmada yardımcı olacağız. Dünya yolcularının da bilet fiyatlarının ucuzlamasına sebep olacağız.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Ordu-Giresun Havalimanı'na Almanya seferleri başlıyor
Ordu-Giresun Havalimanı'nda Almanya seferleri karşılıklı olarak 20 Haziran itibarıyla start alacak.
Topkapı Sarayı 2018'de açılacak
Restorasyon altında olan Topkapı Sarayı Müzesi, 2018'de ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.
İstiklal Caddesi'nin çehresi değişiyor
İstiklal Caddesi altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor.
Erkenek Tüneli hizmete açıldı
Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D 850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli tamamlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

40
Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

20
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

81
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

34
Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

8
Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı

Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı

20
Aykut Kocaman F.Bahçe ile anlaştığını resmen açıkladı

Aykut Kocaman F.Bahçe ile anlaştığını resmen açıkladı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM