Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesinin bedeli açıklandı

İstanbul Yeni Havalimanı´na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini 4 Eylül'de Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.

İHALE 27 EYLÜL'DE

İhale geçtiğimiz günlerde kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü yeni ihale tarihini ve şartlarını belirledi. iETT ihalenin 27 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

TAHMİN EDİLEN BEDEL 702 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

İhale şartnamesinde en büyük değişiklik ise tahmin edilen bedelde oldu.Yeni Şartnamede tahmin edilen bedel KDV dahil 702 milyon TL oldu. İptal edilen ihalenin tahmin edilen bedeli KDV dahil 468 milyon TL'ydi. İsteklilerin 2017 yılı içerisinde toplu ulaşım hizmetinden kaynaklı en az 260 milyon TL'lik yapmış olduğu ciro ve bunu belgeleyen fatura suretlerini teklifleri ile birlikte sunmaları istendi.

Tahmin edilen toplam bedelin yüzde 3´ü oranında 21 milyon 60 bin liralık geçici teminat istendi. İhaleye katılacak isteklilerin 130 adet en az 12 metrelik otobüsün kendi malı olduğunu teyit eden ruhsat fotokopilerini teklifleri ile birlikte sunmaları da istendi.

İstanbul Yeni Havalimanı havadan görüntülendi İZLE



EN PAHALI HAT PENDİK

İhale sonrası, sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik bölümü de 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.

İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.