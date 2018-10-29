Yeni havalimanının adı açıklandı: İstanbul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanı için düzenlenen açılış töreninde merakla beklenen isim konusuna noktayı koydu.

Başkan Erdoğan, havalimanının adının "İstanbul" olduğunu açıkladı.

"ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKASI..."

Erdoğan, "İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Pahabiçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik. Atatürk Havalianı faaliyet verdiği alanlarda Atatürk Havalimanı ismi ile hizmet verecektir.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KAPALI ALANLARI.."

Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarını ülkemizin en büyük fuar alanı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı, burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. İsmi de hayırlı olsun." dedi.

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