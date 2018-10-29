taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.54235
Euro
6.31915
Altın
1230.4605
Borsa
90541.53
Gram Altın
219.336

Yeni havalimanının adı açıklandı: İstanbul

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak projenin adı "İstanbul" olarak belirlendi.

AA | 29.10.2018 - 18:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yeni havalimanının adı açıklandı: İstanbul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanı için düzenlenen açılış töreninde merakla beklenen isim konusuna noktayı koydu.

Başkan Erdoğan, havalimanının adının "İstanbul" olduğunu açıkladı.

"ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKASI..."

Erdoğan, "İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Pahabiçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik. Atatürk Havalianı faaliyet verdiği alanlarda Atatürk Havalimanı ismi ile hizmet verecektir.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KAPALI ALANLARI.."

Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarını ülkemizin en büyük fuar alanı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı, burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. İsmi de hayırlı olsun." dedi.

Yeni havalimanının adı açıklandı: İstanbul VİDEO

Erdoğan: Havalimanı 60 ülkeyi birbirine bağlayacak VİDEO

Erdoğan: Artık en önemli transfer noktası İstanbul VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Sandal'ın yeni aşkı Ceren Hindistan

Mustafa Sandal'ın yeni aşkı Ceren Hindistan

110
Endonezya'daki uçak kazasının görüntüleri çıktı

Endonezya'daki uçak kazasının görüntüleri çıktı

115
Hakan Sabancı: Askerlikte günler geçmedi

Hakan Sabancı: Askerlikte günler geçmedi

106
Cocu'nun kovulduğu an

Cocu'nun kovulduğu an

106
Almanların 3. Havalimanı şaşkınlığı

Almanların 3. Havalimanı şaşkınlığı

247
Merkel bırakıyor

Merkel bırakıyor

68
Abdullah Gül İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı

Abdullah Gül İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM