Yeni imar yönetmeliği Başbakanlık'a gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehirlerde çarpık kentleşmeden kaynaklanan kötü silüetin giderilmesi amacıyla imarda bazı yeni düzenlemeleri kapsayan yönetmelik taslağını Başbakanlığa gönderdi. "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"nin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

STÜDYO DAİRELERE İZİN YOK

Düzenlemeler arasında, 1+0 stüdyo dairelerin bundan sonra imar projelerine dahil edilmemesi, yeni tip konut projelerinde en küçük dairenin 1+1 ve minimum 28 metrekare olarak tasarlanması da yer alıyor

Taslağa göre, çeşitli bölgelerde imar planıyla getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyli, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkinin özellikleri ile bu parsellerde inşa edilecek yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları göz önünde tutularak belirlenecek. Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uyulmayan arsalarda yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. Ayrıca yoldan kotlandırılan binalarda, yoldan düşük arazilerde kademelendirme esası da getirilecek.

BELEDİYELER KENDİ YÖNETMELİKLERİNİ HAZIRLAYABİLECEK

Yönetmeliğin genel ilke ve esasları değiştirilmemek kaydıyla, il ve büyükşehir belediyelerinin kendi yönetmeliklerini hazırlamalarına ve bu sayede yöresel uygulama yapmalarına imkan tanınacak.

TABAN ALANI SINIRI YÜZDE 60'A KADAR ÇIKARILDI

Mevcut yönetmelikte ayrık veya blok nizam parsellerde yapının oturacağı alan, parselin yüzde 40'ını geçemiyordu. Yeni yönetmelik taslağında ise emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde, çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla yüzde 40 olan taban alanı sınırı yüzde 60'a kadar çıkarılabilecek. Böylece yatay mimarinin teşvik edilmesi planlanıyor.