Yeni İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 EKİM'DE GEÇERLİ OLACAK

Ancak yönetmeliğin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Yönetmelik gereğince 22 Mayıs 2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları 1 Ekim 2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilecek.

BAZI SINIRLAMALAR GELDİ

Bu yönetmeliğe göre stüdyo daireler inşa edilemeyecek. 1+1 daireler ve 28 metrekarelik evler yapılacak. Yeni tip konut projelerinde her dairenin net en az 12 metrekare oturma alanı, 3 metrekare banyo, 3.30 metrekare mutfak veya pişirme yeri, 1.20 metrekare tuvalet ve 9 metrekare yatak odası bulunması zorunlu olacak.

BELEDİYELER KENDİ YÖNETMELİKLERİNİ HAZIRLAYABİLECEK

Ayrıca belediyeler yapılar hakkında kendi karar verebilecek. Buna göre yapıların estetiği, rengi, çatı katı ve cephe kaplamasına yönelik de yetkilendirilecek.