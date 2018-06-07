Yeni İtalyan hükümeti enerji projesini görüşecek

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin çevre bakanı, 40 milyar dolarlık bir uluslararası doğalgaz boru hattının son aşamasının İtalya tarafından inşa edilmesi planlarının yeniden inceleneceğini söyledi.

İtalya, Orta Asya'dan Batı Avrupa'ya uzanan Güney Gaz Koridoru projesinin son noktası. 3,500 kilometrelik bu proje Avrupa Birliği'nin Rus gaz arzına bağımlılıktan kurtulmayı amaçlayan enerji güvenliği politikasının temel taşı olarak görülüyor.

PROJE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Cuma günü göreve başlayan hükümetin Çevre Bakanı Sergio Costa, İtalya'nın Güney Gaz Koridoru projesinin son aşaması olan Trans Adriyatik Boru hattı'na (TAP) katılımının, diğer bazı büyük projelerle birlikte yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Koalisyonun büyük ortağı olan, çevre yanlısı ve düzen karşıtı 5-Yıldız Hareketi'nin üyesi olan Costa, dün sorulara verdiği yazılı yanıtta, "TAP (projesi) masada ve gözden geçirmede öncelik veriyoruz. Enerji politikamız ışığında ve doğalgaz talebindeki düşüş dikkate alındığında, bu proje bugün gereksiz gözüküyor." dedi.

AVRUPA İLE GERİLİM

Projenin yeniden değerlendirmeye alınması, İtalya ile 4.5 milyar dolarlık TAP'ın diğer katılımcıları olan İngiliz enerji grubu BP, İtalyan Snam ve İspanyol Enagas arasında gerilim yaratabilir.

Ancak bakanın sözlerinin uygulamaya geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Costa, TAP konusunda bir karar alınacaksa buna başka bakanlıkların da katılması gerekeceğini söyledi.

Costa, değerlendirmede, TAP hattının İtalya'da sona ermesinin ardındaki mantığın ele alınacağını söyledi.

"İTALYA İÇİN GEREKSİZ"

Yeni koalisyonun güney İtalya bakanı ve 5-Yıldız üyesi olan Barbara Lezzi de Reuters'e dün yaptığı açıklamada, partisinin görüşüne göre boru hattının, doğalgazda kapasite fazlası olan İtalya için gereksiz bir çevre tehlikesi yaratacağını söyledi.

İtalya'nın doğalgaz ihtiyacı son yıllarda yükselse de, 10 yıl önceki doruk noktalarına bir daha çıkmadı.

Enerji ihtiyacının yüzde 90'ını ithal eden İtalya'nın Rusya, Libya, Cezayir ve Hollanda ile anlaşmaları var. Daha önceki İtalyan hükümetleri, İtalya'yı Avrupa için bir doğalgaz merkezi yapmayı düşünmüşlerdi.

TAP ÇIKMAZI

Bu hattın Azerbaycan'da BP'nin başkanlık ettiği koalisyonun işlettiği Şah Deniz 2 sahasından İtalya'ya kadar 10 milyar metreküp gaz taşıması planlanıyor.

Çevre Bakanı Costa, TAP değerlendirmesi konusunun, iki partinin koalisyon protokolünde yer alan enerji politikası ile uyumlu olduğunu belirtti. 5-Yıldız Hareketi, yenilenebilir enerji üretimini güçlendirerek fosil yakıt tüketiminden 2050 yılına kadar çıkmayı tasarlıyor.

Son yıllarda, bürokrasi ve halktan gelen itirazlar, ülkede altyapı inşasıyla ilgilenen bazı yabancı yatırımcıların vazgeçmesine neden olmuştu.