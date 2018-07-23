Yeni kabinenin bakan yardımcıları

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy atanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirilmişti.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Son olarak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre ise Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu.

Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğüne ise Abdülkadir Uraloğlu atandı.



