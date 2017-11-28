taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.559
USD
3,9089
EURO
4,6508
ALTIN
162,52
PETR
63,7200

Yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının haritası

Irak içerisinde yaklaşık 350 kilometre uzunluğunda olan boru hattı, Salahaddin, Kerkük, Musul ve Duhok'ten geçerek Türkiye'ye gidecek.

AA | 28.11.2017 - 11:48..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının haritası

Irak Petrol Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014 yılında Musul'u ele geçirmesinden sonra Kerkük petrolünü Ceyhan limanına taşıyan boru hatlarının onarılamaz hale gelmesi nedeniyle Türkiye sınırına doğru yeni bir boru hattı inşa edecek.

BARZANİ ARADAN ÇIKARILDI

Söz konusu boru hattının inşasıyla birlikte Irak merkezi hükümeti, 16 Ekim tarihinde düzenlediği askeri operasyon sonucu Kerkük'teki petrol kuyularında sağladığı kontrolü kaybetmemek ve petrol ihracatı konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) bypass etmeyi hedefliyor.

YENİ BORU HATTI

Terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu bölgelerden geçen her iki petrol boru hattının onarılmaz durumda olmasından ötürü, aynı güzergahta 3'üncü bir boru hattı döşenecek.

KERKÜK VE MUSUL ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE

Kerkük petrolünü Ceyhan limanına taşıyacak boru hattı, Salahaddin vilayetinden başlayıp Kerkük ve Musul'dan geçip Duhok'un Fişhabur bölgesinden Türkiye'ye geçecek.

AA
Yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının haritası

HEDEF 1 MİLYON VARİL

Kerkük'te Havana, Bay Hasan, Babagurgur, Hebaziya, Cenbure olmak üzere toplam 5 petrol yatağı bulunuyor. Bu yataklarda birden fazla petrol kuyusu var.

Yaklaşık 3 yıl boyunca IKBY'nin denetiminde yer alan Havana ve Bay Hasan'dan 16 Ekim tarihine kadar günlük 300 bin varil çıkarılıp ihraç edilebiliyordu.

Irak merkezi hükümetine bağlı olan Kuzey Petrol Şirketi ise diğer 3 kuyudan ortalama 150 bin varil ihraç edebiliyordu. Kerkük petrol kuyularından hali hazırda yaklaşık günlük 450 bin varil çıkarılıyor.

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, 17 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, yabancı petrol şirketlerinin yatırımları sonucu Kerkük'teki petrol ihracat kapasitesinin günlük 1 milyon varile çıkarılmasını hedeflediklerini söylemişti.

BORU HATTININ TARİHÇESİ

Türkiye ve Irak arasında 1973 yılında imzalanan anlaşma sonucu, toplamda 986 kilometre uzunluğunda olan birinci boru hattının inşası 1976 yılında tamamlandı. Daha sonra buna paralel olarak yapılan ikinci boru hattı ise 1985 yılında inşa edilmeye başlandı ve iki yıl içerisinde tamamlandı.

Normal şartlarda 1 milyon 400 bin varil taşıma kapasitesine sahip olan petrol boru hattı, 1990 yılından bu yana hiçbir zaman hedeflenen kapasitede petrol ihraç edemedi. Nedeni ise Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan Birleşmiş Milletler ambargosu ve ABD'nin 2003 yılındaki müdahalesi sonucu meydana gelen çatışmalar.

Özellikle 2003 yılından sonra silahlı grupların hedefi haline gelen boru hattı, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçirmesiyle sevkiyat durdu. Örgüt, boru hattının Irak topraklarından geçen güzergahının büyük kısmını elinde tutunca, Türkiye'ye olan ihracat doğrudan durduruldu.

Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının Irak içerisinde toplam uzunluğunun yaklaşık 350 kilometre olacağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuşuyor.
Din İşleri 'Bitcoin caiz değildir' dedi
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'dan "Bitcoin" icazeti istendi.
Denizli'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon
Operasyonda aralarında örgütün Denizli gaybubet evleri sorumlusunun da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’na eşcinsel Yossi Levi Sfari'nin atanması, Türk Musevi cemaatinde tepkiyle karşılandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

201
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

145
Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

49
Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

140
Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

60
İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

104
Rize'de cam filmi yasağı yok

Rize'de cam filmi yasağı yok

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM