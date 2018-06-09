Yeni keşfettiği tavuk ırkına annesinin adını verdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Fen Bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, iki farklı tavuk ırkından, DNA yapılarındaki çaprazlama tekniği ile ortaya çıkardığı yeni tavuk ırkına annesinin adı olan Zeynep ismini verdi.

3 YILLIK ÇALIŞMA

Tabur, yeni ırk tavuğun dünya literatüründe Zeynep olarak anılması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulundu. 3 yıl önce bir grup öğrencisi ile birlikte çalışmalara başlayan Abdullah Tabur, Brahma cinsi horoz ile Anadolu siyah cinsi tavuğun gen haritasını çıkarıp çaprazlama yöntemi ile yeni bir ırk ortaya çıkardı. Abdullah Tabur, görünüş olarak da dünya genelinde ki hiçbir ırk tavuğa benzemeyen yeni ırk tavuğa annesi Zeynep Tabur’un adı olan Zeynep ismini verdi.

3 yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan yeni tavuk ırkı ile ilgili çalışmasının her aşamasını akademik makale haline getiren Tabur, çalışma sonuçlarını başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere yurt dışında da bir çok üniversiteye gönderdi. Bilimsel makale olarak yayınlanan Abdullah Tabur’un çalışması akademik dünyada da geniş yankı buldu. Yeni tavuk ırkına dünya literatürünün Zeynep olarak adlandırılması için de başvuruda bulunan Abdullah Tabur, Zeynep’in Türkiye’de oldukça tutulacağını belirtti.

"YILDA 360 YUMURTA VERİR"

Tabur yaptığı açıklama da “Bilinen bir çok tavuk hastalığa karşı Zeynep oldukça dirençli. Şu anda Türkiye’deki en yaygın tavuklar yılda yaklaşık 120 yumurta verir. Ancak Zeynep 1 yılda 360 tane yumurta yumurtlama özelliğine sahip. Yani normal tavukların 3 katı yumurtlar. Et verimi de oldukça yüksek olan bu yeni ırk Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Bu çalışmaya başlarken anneme sözüm vardı. Ve bu yeni ırka annemin adı olan Zeynep ismini verdim. İnşallah dünya genelinde de bu ırkımız yaygınlaşacak ve Zeynep olarak anılacak. Bunun içinde gerekli başvuruları yaptım” dedi.

ADI TAVUĞA VERİLEN ANNE MUTLU

İsmi oğlu tarafından bir tavuğa verilen anne Zeynep Tabur ise oğlu ile gurur duyduğunu belirterek “Onunla ne kadar övünsem azdır. Oğlum bir tanedir. Yılmadan usanmadan çalıştı. Küçüklüğünden bu yana zaten bilime çok büyük hevesi vardı. İsmimin bu şekilde yaşayacak olması beni çok mutlu etti. Benim için inanılmaz bir mutluluk” dedi.