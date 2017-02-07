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Yeni KHK ile meslekten ihraçlar

OHAL'de kamu görevlerinde temizlik sürüyor. Bu kapsamda bugün 4 bin 464 kişi meslekten ihraç edildi.

07.02.2017 - 22:38
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Yeni KHK ile meslekten ihraçlar

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte ihraçlar:

-Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi meslekten ihraç edildi.

-Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi meslekten ihraç edildi.

-Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585 kişi meslekten ihraç edildi.

-Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi meslekten atıldı.

-16 kişi memuriyete iade edildi.

-YÖK ve bağlı kurumlardan 330 kişi ihraç edildi.

-TRT'den 88 kişi ihraç edildi.

-Yüksek Seçim Kurulu'ndan 10 kişi ihraç edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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