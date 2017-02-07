Yeni KHK ile meslekten ihraçlar

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte ihraçlar:
-Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi meslekten ihraç edildi.
-Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi meslekten ihraç edildi.
-Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585 kişi meslekten ihraç edildi.
-Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi meslekten atıldı.
-16 kişi memuriyete iade edildi.
-YÖK ve bağlı kurumlardan 330 kişi ihraç edildi.
-TRT'den 88 kişi ihraç edildi.
-Yüksek Seçim Kurulu'ndan 10 kişi ihraç edildi.
Ayrıntılar gelecek...