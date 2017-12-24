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Yeni KHK ile şehit yakınlarına zorunlu askerlik kaldırıldı

Yayınlanan yeni KHK'da şehit çocukları ve kardeşleriyle ilgili "İstekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek." ifadesi yer aldı.

AA | 24.12.2017 - 08:53..
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Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri, istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

MADDİ VE MANEVİ DESTEK

Öte yandan şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

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