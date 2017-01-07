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Yeni KHK ile vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesi

Hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen vatandaşlar, üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

AA | 07.01.2017 - 01:28
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Yeni KHK ile vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, 442 sayılı Köy Kanunu kapsamında görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.

KAPSAYAN SUÇLAR

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun; "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" başlıklı 302'nci maddesi, "Anayasayı ihlal" başlıklı 309'uncu maddesi, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" başlıklı 310'uncu maddesi, "yasama organına karşı suç" başlıklı 311'inci maddesi, "Hükümet karşı suç" başlıklı 312'nci maddesi, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan" başlıklı 313'üncü maddesi, "Silahlı örgüt" başlıklı 314'üncü maddesi ve "Silah sağlama" başlıklı 315'inci maddesinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilecek.

KORUCULAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Ayrıca, gönüllü güvenlik korucuları da aynı usulle operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenler, harcırah ve ek tazminat alabilecek. Bu ödemeler dolayısıyla her ne ad altında olursa olsun kamudan aldıkları ödemelerden kesinti yapılamayacak.

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