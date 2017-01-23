Yeni kitabı çıkacak olan Ayşe Kulin'in 'Atatürk' tespiti

EBSOV Kadınlar Birliği, öğrenci burslarına katkı yapmak amacıyla ünlü yazar Ayşe Kulin ile EBSO Meclis salonunda sohbet etkinliği düzenledi.

"ATATÜRK MUCİZE YARATMIŞ BİR ADAM"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yıllarda zor zamanlar yaşadığını hatırlatan Kulin, "Atatürk, Hitlerin, Yahudi oldukları için kürsülerinden kovduğu bilim adamlarını Türkiye'ye davet ederek, imkansızlıklara rağmen üniversite kurulması için çalıştı. Cumhuriyet ilan edildiğinde Anadolu'da hastalıktan başka bir şey yok. Okuma oranı yüzde 9, bunların da yüzde 8'i de gayrimüslim.

Osmanlı kendi memuru dışında kimseye okuma yazma öğretmemiş. Zır cahil bir toplum. Bu zır cahil insanlardan 1930'lara gelindiğinde fabrikalar kuran mucize yaratmış bir adam var. O yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli, en bulunmaz, en kıymetli yılladır" dedi.