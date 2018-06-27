Yeni Meclis'te 'Ahmet' ve 'Mehmet'ler çoğunlukta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, "Münbiç yol haritası"na ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı da uyarı yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi.

1 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

2 Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kaos teklifini reddettiği için 'kötü adam' ilan ediliyor.

3 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan'ın görevine, Devlet Bahçeli tarafından son verildi.

4 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

5 İnce, eski CHP'lilerle buluştu Siyasi geleceğini planlayan Muharrem İnce, Murat Karayalçın ile Altan Öymen'den fikir aldı.

6 Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak Muharrem İnce, CHP'lilerin "Aday ol" çağrılarına olumsuz yanıt verdi: Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız.