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Yeni medya eserleri 13. Contemporary Istanbul'da

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren 13. Contemporary Istanbul kapsamında yeni medya alanındaki sanat eserleri izleyicilerle buluştu.

AA | 22.09.2018 - 15:12..
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Contemporary Istanbul bünyesinde 2013 yılından beri düzenlenen ve sanatseverleri dijital eserlerle bir araya getiren Plugin bölümünde, bu yıl eserler Extra/Ordinary Olağan/Dışı teması altında hazırlandı.

Ceren ve Irmak Arkman kardeşlerin küratörlüğünü üstlendiği sergi, yeni kuşağın sanatla buluşmasını ve koleksiyonerlerin yeni alanlara açılım sağlamasını hedefliyor.

ÖZEL AYRIMLARI OLMAYAN ALAN

Sergiye ilişkin bilgi veren Ceren Arkman, dünyada ilk kez ticari bir sanat alanında deneysel olarak yeni medya eserleri sergilediklerini söyledi. Arkman, sanat fuarlarında yeni medya eserleri sergilemenin zor olduğundan bahsederek, "Normalde her zaman gördüğümüz sanat fuarları çok aydınlık, üst üste karışık işlerin bir arada olduğu, yağlı boya ile heykel gibi her şeyin bir arada olduğu özel ayrımları olmayan bir alandır ve bu alanlarda yeni medya işleri de gözden kaçabiliyor. Çünkü çok aydınlık bir yerde bir yağlı boya tablo, yanında yeni medya eseri normalde yapması gereken etkiyi yapamıyor." dedi.

Yeni medya eserleri 13. Contemporary Istanbul'da

23 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Ünlü sanatçıların eserlerinin görülebileceği sergi, 23 Eylül'e kadar devam edecek.

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