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Yeni nesil hibrit soğan üretildi

Pamukkale Üniversitesinde, yerli türden hibrit soğan üretmek için 6 yıldır sürdürülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı.

AA | 15.02.2018 - 07:13..
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BİYOM) yaklaşık 6 yıl devam eden çalışmanın ardından tamamen yerli hibrit soğan çeşidi yetiştirildi.

MERKEZ 10 YIL ÖNCE KURULDU

BİYOM Müdürü Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, AA muhabirine, 10 yıl önce kurulan merkezde sebzeler üzerinde modern ıslah çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Yeni nesil hibrit soğan üretildi

"İLK KEZ TAMAMEN YERLİ..."

Bu kapsamda TÜBİTAK'ın da desteğiyle hazırlanan projeyle "F1 hibrit" soğan çeşitlerinin üretilmeye başlandığını hatırlatan Toprak, "Hibrit soğan çeşidinde ülkedeki saf dişi ve erkek soğan hatları kullanıldı. Bu çalışmayla ilk defa tamamen yerli hibrit soğan çeşidi üretildi." dedi.

Toprak, Türkiye'de geleneksel yöntemlerle üretilen soğanları il il gezerek toplayıp laboratuvara getirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Biyoteknolojik ıslah yöntemiyle yeni tür tohum üretileceğini kaydeden Toprak, "Soğan dışında birçok önemli tarımsal bitki türünde de genetik saflaştırma çalışmalarımız var. Türkiye'nin kışlık sebze türlerinde yerli tohumların üretilmesi konusunda yaptığımız araştırmalar artık gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Toprak, Türkiye'nin yeni nesil soğan tiplerinin tohum firmalarının beğenisine sunulacağını vurguladı.

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