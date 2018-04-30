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Yeni nesil taş baskı sanatını öğreniyor

Kastamonu'ya özgü sanatlardan biri olan taş baskı, Kastamonu Gençlik Merkezi'nin açtığı kursla gençlere öğretiliyor.

AA | 30.04.2018 - 15:20..
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Yeni nesil taş baskı sanatını öğreniyor

Ünlü gezgin Evliya Çelebi, taş baskı sanatını 17. yüzyılda ziyareti sırasında gördü ve Seyahatnamesi'nde yer verdi. Kastamonu Gençlik Merkezi de yörede yüzyıllardır icra edilen taş baskı kültürünü yaşatmak adına kurs açtı.

Gençlik Merkezi Müdürü Volkan Uğur, kentin kültürünü çok önemsediklerini ve bu noktada asırlık el sanatı olan taş baskıyı gelecek nesle aktarmak için kurs açtıklarını söyledi.

"GENÇLERE TAŞ BASKI KÜLTÜRÜNÜ YAŞATTIRIYORUZ"

Volkan Uçar, "Gençler arasında bu işi yapan pek yok. Biz gençlerimiz arasında da yaygınlaşması için bu kursları veriyoruz. İnşallah bu kurslara katılan gençler ileride bu kültürü yaşatabilecek çalışmalar yaparlar" dedi.

Yeni nesil taş baskı sanatını öğreniyor

TAŞ BASKI NASIL YAPILIYOR?

Taş baskı, ıhlamur ve armut ağacından yapılan kalıplarla hazırlanıyor. Baskıda kök boyası kullanılıyor. Boyaya batırılan farklı desenlerdeki kalıplar bezin üzerine basılıyor. Desenlerin çıktığı bez kurumaya bırakılıyor. Başta yeşil olan boya daha sonra siyahlaşıyor. Boya yıllarca çıkmıyor.

Yeni nesil taş baskı sanatını öğreniyor

Taş baskı eğitmeni Zahide Ateş, taş baskı ürünlerinin birçok şekilde değerlendirilebileceğini anlattı.

"6 SENEDİR KURSLARI DÜZENLİYORUZ"

Eğitmen Zahide Ateş, "Yaptığımız çalışmaları evde masa örtüsü, sofra bezi, önlük başta olmak üzere kumaşta üretilen her şeye dönüştürebiliriz. Perde ya da küçük keselere dönüştürüp hediyelik olarak götürebiliriz veya diğer şekillerde düzenleyip sevdiklerimize armağan edebiliriz Taş baskı kursuna 30 kişi katılıyor. Önce teorik bilgiler veriliyor ardından pratik yapma imkanı sunuluyor.  2012 yılından beri Gençlik Merkezi olarak bu kursları düzenliyoruz. Hem kendi gençlerimize hem de il dışından üniversite okumak için ya da bir başka nedenle buraya gelen gençlere kültürel mirasımızı tanıtma şansı buluyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni nesil taş baskı sanatını öğreniyor

500 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Yaklaşık 500 öğrenci Gençlik Merkezi'ne giderek her hafta kulüp ve atölye faaliyetlerine katılıyor. Bunlar arasında müzik kulübü, el sanatları, inovasyon atölyesi, dini ilimler ve kişisel gelişim atölyesi var.

Yeni nesil taş baskı sanatını öğreniyor

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