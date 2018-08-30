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'Yeni nesil toprak ürünleri bilmiyor'

Konya'da yaklaşık 50 yıldır çömlekçilik yapan İsmail Arıkan, buzdolabı yokken gıdaların saklandığı, gelin çeyizlerinin vazgeçilmezi toprak kaplara şekil vermeye devam ediyor.

AA | 30.08.2018 - 09:22..
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Hüyük çevresindeki toprağın çömlekçilik için çok uygun olması nedeniyle yakın döneme kadar ilçenin büyük çoğunluğu çömlekçilik ile uğraşıyorken bugün sadece İsmail usta ve iki oğlu bu mesleği sürdürüyor.

UNUTULMAYA YÜZ TUTUMUŞ EL SANATI

İsmail ustanın elinden çıkan küp, su testisi, çiçek saksısı ve topraktan yapılmış farklı türlerdeki binlerce ürün, 1982'den bu yana faaliyette olan çömlek atölyesinin bahçesinde satın alacak müşterilerini bekliyor.

Unutulmaya yüz tutan el sanatlarından çömlekçiliği atölyesinde sürdürmeye çalışan İsmail Arıkan, mesleğe başladığı yıllarda çömlekçiliğin Türkiye'nin sanayisi olduğunu söyledi.

'Yeni nesil toprak ürünleri bilmiyor'

"YENİ NESİL TOPRAK ÜRÜNLERİ BİLMİYOR"

O dönemde toprak ürünlerin günlük yaşantının zaruretleri arasında yer aldığını belirten İsmail Arıkan, “Toprak ürünler bir zamanların olmazsa olmazıydı. Şimdi öyle bir zamana geldik ki yeni nesil, toprak ürünleri bilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Toprağı su ile karıştırıp çamur haline dönüştürdükten sonra makinesinden geçirdiğini, el işçiliği ile son şekli verdiğini anlatan İsmail Arıkan, fırında 800 derecede pişirerek sağlamlaştırdıklarını ve suya dayanıklı hale getirdiklerini aktardı.

'Yeni nesil toprak ürünleri bilmiyor'

"GENELLİKLE ERMENİ USTALAR YAPIYORDU"

Yeni neslin mesleğe ilgi göstermemesi nedeniyle birçok el sanatı gibi çömlekçiliğin de unutulmaya yüz tuttuğuna dikkati çeken İsmail Arıkan, "Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Hüyük'te de çömlekçiliği genellikle Ermeni ustalar yapıyordu ve Türklere öğretmek istemiyorlardı. Benim ustam, gizli bir delikten aylarca Ermeni bir ustayı izleyerek bu işi öğrenmiş. Bu sanata başladığımda haftalık ya da aylık maaş almıyordum. Günlük bir çamur hakkım vardı. Ondan bir ürün çıkarırsam harçlık var, çıkaramazsam o da yoktu." dedi.

'Yeni nesil toprak ürünleri bilmiyor'

"ŞİMDİ YOK OLMAK ÜZERE"

"Toprak tencerede pişen yemek, tarlaya veya başka bir eve toprak kaplarda taşınırdı. Yoğurt toprak tencerede yapılırdı. Turşu, toprak küplere kurulurdu. Tarhana, un, bal, yağ, bulgur ve buğday toprak küplerde saklanırdı. İstanbul'da ve birçok şehirde şebeke suyu toprak borularda dağıtılırdı. Eskinin olmazsa olmaz mesleğiydi çömlekçilik ama şimdi yok olmak üzere." diye konuştu.

'Yeni nesil toprak ürünleri bilmiyor'

'Yeni nesil toprak ürünleri bilmiyor'

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