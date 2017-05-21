taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Yeni Nokia 3310 korsanların eline düştü

Yeni nesil Nokia 3310, korsan yapımcılarının eline düştü. Çakma 3310, Darago ismiyle piyasaya sürüldü.

21.05.2017 - 16:21
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Nokia 3310 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl verilen bir aranın ardından kullanıcıların karşısına Android telefonları çıkan Teknoloji devi, bildiğiniz üzere bir efsaneyi yeniden canlandırmıştı.

Yeni Nokia 3310 korsanların eline düştü

40 TL'YE ÇAKMA 3310

Yenilenen Nokia 3310 ile karşımıza çıkan yetkililer nostalji sevenlere güzel bir seçenek sundu. Ayrıca uzun ömürlü pil ömrü ile yanınız da yedek cihaz olarak da taşıyacağınız Nokia 3310, Android işletim sistemi ile de dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Shiftdelete'in haberine göre, Nokia 3310'un sahtesi ortaya çıktı. 50 dolar üzerinden satışa sunulan 3310'un sahtesi ise sadece 12 dolardan yani 40 TL'den piyasaya sunuldu.

Yeni Nokia 3310 korsanların eline düştü

TASARIM OLARAK NEREDEYSE BİRE BİR

Neredeyse benzer bir tasarıma sahip olan sahte Nokia 3310, Darago adı verilen taklit telefon 1.77 inçlik bir ekranı ve 0.3 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamerası olduğunu görmekteyiz.

Orjinalinden kolaylıkla ayırt edilebilen Darago, Nokia 3310 kadar güvenli olur mu bilemiyoruz. Yani şöyle bir baktığımız da ise çoğu taklit telefon, kullanıcıların sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

118
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

86
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

152
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

99
Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

67
AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

126
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM