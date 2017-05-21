Yeni Nokia 3310 korsanların eline düştü

Nokia 3310 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl verilen bir aranın ardından kullanıcıların karşısına Android telefonları çıkan Teknoloji devi, bildiğiniz üzere bir efsaneyi yeniden canlandırmıştı.

40 TL'YE ÇAKMA 3310

Yenilenen Nokia 3310 ile karşımıza çıkan yetkililer nostalji sevenlere güzel bir seçenek sundu. Ayrıca uzun ömürlü pil ömrü ile yanınız da yedek cihaz olarak da taşıyacağınız Nokia 3310, Android işletim sistemi ile de dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Shiftdelete'in haberine göre, Nokia 3310'un sahtesi ortaya çıktı. 50 dolar üzerinden satışa sunulan 3310'un sahtesi ise sadece 12 dolardan yani 40 TL'den piyasaya sunuldu.

TASARIM OLARAK NEREDEYSE BİRE BİR

Neredeyse benzer bir tasarıma sahip olan sahte Nokia 3310, Darago adı verilen taklit telefon 1.77 inçlik bir ekranı ve 0.3 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamerası olduğunu görmekteyiz.

Orjinalinden kolaylıkla ayırt edilebilen Darago, Nokia 3310 kadar güvenli olur mu bilemiyoruz. Yani şöyle bir baktığımız da ise çoğu taklit telefon, kullanıcıların sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.