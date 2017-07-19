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Yeni oluşturulan kabinenin yaş ortalaması değişmedi

Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan yeni Bakanlar Kurulunun yaş ortalaması yine 52 oldu.

19.07.2017 - 17:50
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65. Hükümet'te kabine üyelerinin yaş ortalaması 52, en genç ismi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olmuştu.

KABİNENİN EN GENÇ İSMİ

Yaş ortalamasının değişmediği yeni kabinede de yine en genç üye 36 yaş ile Kaya oldu. Kaya'yı kabinenin diğer kadın bakanı Jülide Sarıeroğlu 38 yaşla takip etti. Yeni Adalet Bakanı Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de kabinenin gençlerinden. Gül, 40 yaşında ve 3 çocuk babası.

Kabinenin bir diğer genç ismi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. 39 yaşındaki Albayrak'ın 3 çocuğu bulunuyor.

3 İSİM 60 YAŞ ÜSTÜNDE

Yeni kabinede 14 isim 50-60 yaş aralığında bulunurken, 4 isim 30-40 yaş arası, 40-50 yaş arası 5 isim yer alıyor. Kabinede 4 isim de 60 yaş üstünde.

Yeni oluşturulan kabinenin yaş ortalaması değişmedi

KABİNENİN EN YAŞLI İSMİ

Diğerinde olduğu gibi yeni kabinenin de en yaşlı ismi uzun süredir bu görevi yürüten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu oldu. 69 yaşındaki Eroğlu'nun 4 çocuğu bulunuyor.

HANGİ BAKANIN KAÇ ÇOCUĞU VAR

Kabinede dikkati çeken bir diğer husus ise bakanların çocuk sayıları oldu. Başbakan Binali Yıldırım ile Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Ahmet Eşref Fakıbaba, İsmet Yılmaz ve Numan Kurtulmuş 3'er çocuk sahibi.

Fikri Işık, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Nurettin Canikli ve Veysel Eroğlu, 4'er çocuk babası.

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ'ın 6, yerine gelen Ahmet Demircan'ın da 6 çocuğu bulunuyor.

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